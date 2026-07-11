Библия и Толстой вместо оружия: Украинские военнопленные взялись за литературу в российских госпиталях

Украинские военнослужащие, оказавшиеся в российском плену и проходящие лечение в госпиталях, обратились к персоналу с неожиданной просьбой. Им потребовались книги. Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Александр Шолохов.

В беседе с NEWS.ru парламентарий сослался на рассказ уполномоченного по правам человека Яны Лантратовой, которая навещала пленных. На вопрос о том, в чём они нуждаются, последовал ответ: принести литературу. Чаще всего бойцы ВСУ запрашивали Библию. Второй по популярности категорией стала русская классика.

Шолохов связал такие предпочтения с тем, что в тяжёлых обстоятельствах человек возвращается к истинным ценностям. Прежде всего, по его мнению, речь идёт о духовности и вере. В госпиталях пообещали выполнить эти просьбы.

Ранее пленный военнослужащий ВСУ Илья Лурин заявил, что Украина, по его мнению, не сближается с Европой и НАТО, а лишь наращивает долги и расплачивается за западную поддержку жизнями своих людей. Он отметил, что конечной цели у затягивания конфликта нет, а людей просто отправляют на смерть.