«Всю жизнь учусь»: Стоянов раскрыл секрет популярности и рассказал, почему не жалеет о прошлых ошибках

Природное любопытство помогает народному артисту России Юрию Стоянову десятилетиями оставаться востребованным. Своим секретом он поделился в беседе с журналисами.

«Мне очень интересно всё, что происходит вокруг меня, всё, что происходит в профессии», — сказал он в разговоре с 360.ru.

Каждый новый проект для него — не ступенька к славе, а поиск ответа на вопрос, в чём заключается его профессия. Стоянов признался, что не принадлежит к числу очень уверенных в себе артистов и потому продолжает учиться.

Достижениями он не грезит. А если бы встретил себя молодого, то не стал бы давать никаких советов. По словам актёра, ошибок было слишком много — как в жизни, так и на сцене. Перечислять их, по его же признанию, не хватило бы времени. Стоянов дал понять, что каждая из этих ошибок и сделала его тем, кто он есть сегодня.

Ранее Юрий Стоянов признался, что чувствует себя не в своей тарелке в компаниях, где эпатаж подменяет артистизм. По его словам, есть артисты, которые никогда не станут звёздами, а есть звёзды, которые никогда не станут артистами. Именно среди последних ему некомфортно.