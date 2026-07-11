Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 08:55

«Всю жизнь учусь»: Стоянов раскрыл секрет популярности и рассказал, почему не жалеет о прошлых ошибках

Юрий Стоянов объяснил свою долгую востребованность на сцене любопытством

Юрий Стоянов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Юрий Стоянов. Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Алексей Белкин

Природное любопытство помогает народному артисту России Юрию Стоянову десятилетиями оставаться востребованным. Своим секретом он поделился в беседе с журналисами.

«Мне очень интересно всё, что происходит вокруг меня, всё, что происходит в профессии», — сказал он в разговоре с 360.ru.

Каждый новый проект для него — не ступенька к славе, а поиск ответа на вопрос, в чём заключается его профессия. Стоянов признался, что не принадлежит к числу очень уверенных в себе артистов и потому продолжает учиться.

Достижениями он не грезит. А если бы встретил себя молодого, то не стал бы давать никаких советов. По словам актёра, ошибок было слишком много — как в жизни, так и на сцене. Перечислять их, по его же признанию, не хватило бы времени. Стоянов дал понять, что каждая из этих ошибок и сделала его тем, кто он есть сегодня.

Тест: Какая вы уставшая, но шикарная женщина под конец недели из «Городка» в исполнении Юрия Стоянова?
Тест: Какая вы уставшая, но шикарная женщина под конец недели из «Городка» в исполнении Юрия Стоянова?

Ранее Юрий Стоянов признался, что чувствует себя не в своей тарелке в компаниях, где эпатаж подменяет артистизм. По его словам, есть артисты, которые никогда не станут звёздами, а есть звёзды, которые никогда не станут артистами. Именно среди последних ему некомфортно.

Всё самое яркое о знаменитостях, шоу и киноиндустрии — в разделе «Шоубизнес» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Юрий Стоянов
  • Знаменитости
  • Поп-культура
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar