Тело участкового нашли в Нижегородской области — перед смертью он записал видео

В селе Дивеево Нижегородской области обнаружили тело участкового полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Мой Нижний Новгород.

Погибшего сотрудника нашли рядом с домом, где он проживал. Его личность установлена. По словам местных жителей, рядом с мужчиной могли находиться служебное оружие и другие предметы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Перед произошедшим полицейский записал видеообращение, в котором рассказал о сложной ситуации в семье.

Причина смерти участкового пока не раскрывается. Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

Ранее в правоохранительных органах Крыма сообщили, что найденный мёртвым в горах студент Александр Скрипников мог покончить с собой, и предварительно смерть не носит криминального характера. Расследование продолжается.