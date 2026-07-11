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11 июля, 09:20

Тело участкового нашли в Нижегородской области — перед смертью он записал видео

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

В селе Дивеево Нижегородской области обнаружили тело участкового полиции. Об этом сообщает Telegram-канал Мой Нижний Новгород.

Погибшего сотрудника нашли рядом с домом, где он проживал. Его личность установлена. По словам местных жителей, рядом с мужчиной могли находиться служебное оружие и другие предметы, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Перед произошедшим полицейский записал видеообращение, в котором рассказал о сложной ситуации в семье.

Причина смерти участкового пока не раскрывается. Правоохранители проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося.

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Дарья Денисова
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