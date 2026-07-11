В аэропорту Сочи застряли 77 рейсов, два не могут улететь с пятницы
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В аэропорту Сочи сохраняется сложная ситуация с отправкой самолётов. По состоянию на субботу, 11 июля, задержаны 77 рейсов, часть пассажиров ожидает вылета уже более 12 часов, пишет Mash.
Два рейса — в Новосибирск и Челябинск — должны были состояться ещё в пятницу. Рейс в Толмачёво перенесён с 20:40 пятницы на 17:00 субботы. Среди отложенных на субботу также направления в Шереметьево, Внуково, Ульяновск, Надым, Ереван, Екатеринбург, Самару, Саранск, Тюмень, Нижневартовск, Нижний Новгород, Киров, Казань, Ижевск, Петербург, Мурманск и Уфу. Три рейса — в Екатеринбург, Москву и Уфу — перенесены на воскресенье.
При этом 24 самолёта, которые должны были отправиться ещё в пятницу, всё же вылетели по расписанию. Международные рейсы — в Даламан, Стамбул и Абу-Даби — пока остаются в графике, если не последуют новые ограничения.
Ранее сообщалось, что в сочинском аэропорту задерживаются 72 рейса, из них 31 вылет, в том числе международные в Тель-Авив и Стамбул, а также рейсы в Красноярск, Омск, Пермь, Уфу, Москву, Самару, Казань, Тюмень, Екатеринбург, Челябинск, Новосибирск и Санкт-Петербург, и 41 прилёт из Иванова, Батуми, Самарканда, Омска, Сургута, Тбилиси, Барнаула, Уфы, Перми, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Тюмени, Санкт-Петербурга, Самары, Москвы и Екатеринбурга.
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