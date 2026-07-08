Более 150 рейсов задерживаются в аэропорту Сочи на фоне угрозы БПЛА

В международном аэропорту Сочи задерживаются 156 рейсов — 89 на отправление и 67 на прибытие, на фоне объявленной в городе угрозы атаки БПЛА. Об этом свидетельствуют данные онлайн-табло воздушной гавани.

Среди задержанных вылетов оказались рейсы в российские города, а также за рубеж — в Минск, Тбилиси, Ереван, Анталью, Стамбул, Душанбе и Дубай. Больше всего ожиданий связано с направлениями в Москву, Санкт-Петербург, Уфу, Екатеринбург и другие крупные города.

На прилёт также задерживаются десятки самолётов, в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга, Уфы, Екатеринбурга, Челябинска, Стамбула и Казани.

Накануне Росавиация несколько раз вводила временные ограничения на приём и выпуск воздушных судов в аэропорту Сочи. Аналогичные меры безопасности ранее действовали в аэропортах Краснодара и Геленджика.

Ранее Росавиация временно ограничила работу восьми аэропортов России из-за мер безопасности. Приём и выпуск самолётов приостановили в Сочи, Казани, Чебоксарах, Череповце, Самаре, Ульяновске, Бугульме и Нижнекамске. Ограничения ввели на фоне угрозы атаки беспилотников в ряде регионов.