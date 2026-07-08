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8 июля, 02:29

Приём и выпуск самолётов приостановили в восьми аэропортах России

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные запреты на приём и выпуск воздушных судов ввели в восьми аэропортах России. Росавиация приостановила работу воздушных гаваней Сочи, Казани, Чебоксар и Череповца.

Аналогичные ограничения затронули Самару, Ульяновск, Бугульму и Нижнекамск, указано в сообщении контролирующего ведомства в Telegram-канале.

Федеральное агентство воздушного транспорта объяснило эти шаги необходимостью безопасности полётов. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолёты.

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Лия Мурадьян
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