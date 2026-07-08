Приём и выпуск самолётов приостановили в восьми аэропортах России

Временные запреты на приём и выпуск воздушных судов ввели в восьми аэропортах России. Росавиация приостановила работу воздушных гаваней Сочи, Казани, Чебоксар и Череповца.

Аналогичные ограничения затронули Самару, Ульяновск, Бугульму и Нижнекамск, указано в сообщении контролирующего ведомства в Telegram-канале.

Федеральное агентство воздушного транспорта объяснило эти шаги необходимостью безопасности полётов. Воздушные гавани временно не принимают и не выпускают самолёты.

Ранее власти Ярославской области ввели режим беспилотной опасности и перекрыли выезд из Ярославля в сторону Москвы. Движение остановили на участке от перекрёстка Московского проспекта и Юго-Западной окружной дороги. Водителям стоит отказаться от поездок в эту сторону. Автомобилистам лучше выбрать объездной маршрут.