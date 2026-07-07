Аэропорт Бишкека закрыт до вечера из-за заваленного самолёта на ВПП

Аэропорт Бишкека (Манас) закроют до 19:00 мск из-за аварии на взлётно-посадочной полосе. У пассажирского самолёта MD-83 авиакомпании TezJet сломалась стойка заднего шасси при взлёте, и экипаж решил остановить полёт. Об этом сообщили в ОАО «Аэропорты Кыргызстана».

«В связи с происшествием на полосе аэропорт будет закрыт до 22 часов [по местному времени]», — говорится в сообщении.

На борту было 181 пассажир и 6 членов экипажа — их эвакуировали через надувной трап. По предварительным данным, никто серьёзно не пострадал. Отправка и приём рейсов будут приостановлены до устранения последствий.

Напомним, в аэропорту Бишкека самолёт авиакомпании TezJet завалился набок, пассажиров эвакуируют по надувному трапу. Инцидент случился с рейсом Бишкек — Ош. При торможении лайнер завалился на левое крыло. Очевидцы сообщают, что некоторые пассажиры получили лёгкие травмы — ушибы и ссадины. Серьёзно никто не пострадал.