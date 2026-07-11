Японское аэрокосмическое агентство JAXA впервые провело лётное испытание аппарата, созданного в рамках разработки многоразовой ракеты. Прототип успешно поднялся в воздух и вернулся на площадку. Об этом рассказало агентство на своём YouTube-канале.

JAXA испытало прототип многоразовой ракеты с вертикальной посадкой. Видео © X/ NHKニュース

Тест состоялся на полигоне в городе Носиро префектуры Акита. За полётом специалисты наблюдали в субботу, 11 июля. Экспериментальная установка RV-X набрала высоту около 11 метров. После этого она сместилась по горизонтали примерно на 16 метров.

Затем конструкция выполнила посадку в заданной точке. Весь манёвр занял около 40 секунд и завершился в штатном режиме. RV-X представляет собой конусообразный аппарат высотой около 7,3 метра. Он оснащён двигателем, предназначенным как для взлёта, так и для возвращения на землю.

Полученные данные JAXA планирует использовать при дальнейшей разработке ракет, которые смогут совершать повторные полёты.

В июне JAXA испытало ещё одну перспективную разработку — новую конфигурацию крупнейшей японской ракеты H3. Носитель запустили без твердотопливных ускорителей, установив на первую ступень три жидкостных двигателя вместо двух.