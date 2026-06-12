Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) запустило ракету-носитель H3 в испытательной конфигурации с космодрома Танэгасима в префектуре Кагосима. Об этом сообщила пресс-служба JAXA.

JAXA запустило испытательную версию ракеты H3 без ускорителей. Видео © X / JAXA

В пятницу ракету запустили без твердотопливных ускорителей. Вместо двух жидкостных основных двигателей инженеры установили три таких агрегата. Предыдущий пуск H3 со спутником прошёл 22 декабря прошлого года.

Тогда первая ступень отделилась успешно, но двигатель второй ступени остановился раньше запланированного срока. H3 — крупнейшая японская ракета-носитель на жидком топливе. Её длина достигает 63 метров, диаметр — 5,2 метра. Грузоподъёмность составляет от 4 до 6,5 тонны. Разработку ракеты начали в 2013 году.

Ранее NASA объявило состав экипажа миссии Artemis III, запуск которой запланировали на 2027 год. Командиром назначили астронавта NASA Рэнди Бресника. Пилотом стал астронавт Европейского космического агентства Лука Пармитано. Специалистами миссии выбрали Андре Дугласа и Фрэнка Рубио. Резервным участником назначили Боба Хайнса. Во время полёта ракета SLS выведет корабль Orion на низкую околоземную орбиту. Там NASA впервые проверит стыковку Orion с тестовыми версиями лунных посадочных систем от Blue Origin и SpaceX. Миссия Artemis III станет подготовкой к Artemis IV, которая должна доставить астронавтов к южному полюсу Луны в 2028 году.