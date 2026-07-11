Ароматы, но не ванили: как бороться с невыносимой вонью из квартиры соседа

Неприятный запах еды сам по себе не является нарушением закона, но ситуация меняется, если он вызван антисанитарией. Об этом рассказал кандидат юридических наук, доцент Финансового университета Исмаил Исмаилов.

По его словам, приготовление пищи с резким ароматом законом не запрещено — это прямое использование кухни по назначению. Однако права одного жильца заканчиваются там, где нарушается право других на благоприятную среду обитания. Если запах не просто раздражает, а становится устойчивым, зловонным и свидетельствует о нарушении санитарных норм, появляются основания для защиты.

Если мирно договориться не удалось, юрист в комментарии для РИАМО советует обратиться в управляющую компанию или ТСЖ с письменным, желательно коллективным, заявлением. Следует потребовать проверить общедомовую вентиляцию и составить акт осмотра мест общего пользования с фиксацией стойкого запаха. Фото- и видеосъёмка помогут подтвердить наличие мусора или антисанитарии. Главным контролирующим органом выступает Роспотребнадзор, который может провести проверку, вынести предписание и оштрафовать собственника по статье 6.4 КоАП РФ.

Размер штрафа невелик — от 500 до 1000 рублей, к тому же в первый раз обычно ограничиваются предписанием. Судебный порядок защиты прав также предусмотрен, но успех напрямую зависит от доказательств явного нарушения санитарных норм. Исмаилов подчеркнул, что доказать в суде нарушение прав запахом жареного лука или рыбы практически невозможно. А вот грязь, мусор, разлагающиеся продукты или содержание множества животных в маленьком помещении — верные признаки для обращения в уполномоченные органы. Продажа квартиры с торгов для злостных нарушителей теоретически возможна, но для бытовых запахов еды это абсолютно нереалистичный сценарий.

Ранее эксперт по ЖКХ напомнил, что управляющая компания обязана следить за санитарным состоянием дома и отсутствием тараканов в местах общего пользования, иначе ей грозят штрафы. Подвалы, чердаки и подъезды должны регулярно осматриваться и при необходимости обрабатываться силами специализированных организаций. Внутри квартиры ответственность за дезинсекцию лежит на собственнике.