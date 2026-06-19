Россиянам объяснили, кто обязан травить тараканов в жилом доме

Управляющая компания обязана обеспечивать санитарное состояние многоквартирного дома и следить за отсутствием тараканов в местах общего пользования, иначе ей грозят штрафы. Об этом «Москве 24» рассказал эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

По его словам, подвалы, чердаки и подъезды относятся к общему имуществу, поэтому именно УК, ТСЖ или ЖСК должны регулярно их осматривать и при необходимости проводить дезинсекцию. При обнаружении насекомых работы должны выполняться силами специализированных организаций. Внутри квартиры ответственность за обработку лежит на собственнике.

«Однако, если насекомые проникают в квартиру из заброшенного, заваленного мусором подвала или незакрытого мусоропровода, собственник вправе потребовать от управляющей организации возмещения расходов на дезинсекцию», — отметил спецалист.

Он добавил, что при бездействии управляющей компании жильцам следует фиксировать нарушения актами с участием соседей и обращаться в Роспотребнадзор и жилищную инспекцию. За ненадлежащее содержание дома УК может быть оштрафована по статьям КоАП на сумму до 70 тысяч рублей.

Кстати, обнаружение незваного гостя в продукте из супермаркета — это не только повод для брезгливости, но и шанс заработать. По закону, таракан внутри упаковки является однозначным недостатком товара.