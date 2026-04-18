Специальная военная операция
Наводнение в Дагестане
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
18 апреля, 11:17

Усатый «бонус» в пакете: сколько денег можно отсудить у магазина за таракана в продуктах

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / gan chaonan

Обнаружение незваного гостя в продукте из супермаркета — это не только повод для брезгливости, но и шанс заработать. Руководитель центра правопорядка в Москве Александр Хаминский в беседе с «Газетой.Ru» разъяснил права покупателей.

По закону, таракан внутри упаковки является однозначным недостатком товара. Потребитель может потребовать замены на качественный продукт, скидку или полный возврат денег. Претензию можно предъявить как продавцу, так и производителю, если докажете, что насекомое попало туда на фабрике.

Юрист даёт чёткую инструкцию: прежде чем вскрывать пачку, сфотографируйте её с насекомым, сохраните чек и упаковку. Это докажет, что вы не сами подселили «квартиранта» ради наживы.

Если магазин откажется возвращать деньги, можно идти в суд. Помимо стоимости товара, можно взыскать моральный вред. Правда, суммы обычно небольшие — от 1000 до 5000 рублей. Но если откажутся платить добровольно, суд добавит штраф в 50% от присуждённой суммы. Так что скандал с тараканом может принести до 7-10 тысяч рублей. Главное — зафиксировать всё правильно.

Ранее Life.ru писал, как в американском городе Дугласвилль (штат Джорджия) годовалый ребёнок умер, объевшись тараканами и муравьями. Шестерых ребятишек бросили одних почти на 12 часов. За старшего оставили десятилетнего ребёнка, который фактически и присматривал за младшими.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Дарья Денисова
  • Новости
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar