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Регион
11 июля, 11:49

«Проснулся и чуть не вырвало»: Винокур поделился, как поборол зависимость от сигарет

Винокур рассказал, как бросил курить после госпитализации в Австралии

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Обложка © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Народный артист РСФСР Владимир Винокур давно бросил курить, но этому решению предшествовала история, которая запомнилась артисту на всю жизнь. Как рассказал юморист в беседе с Общественной Службой Новостей, поворотным моментом стала поездка в Австралию на гастроли.

Сразу после прилёта Винокур не мог произнести ни слова из-за отёка во рту и сильного кашля. Его экстренно госпитализировали, и местный врач предупредила: если он не прекратит курить, вскоре может развиться онкология.

«И с тех пор я выкинул пачку с сигаретами и забыл, что такое курение. Как-то раз даже приснилось, что я курю, так я проснулся от этого сна, меня чуть не вырвало», — поделился артист.

Винокур признаётся, что считает курение одной из самых опасных зависимостей наряду с игроманией и алкоголизмом. Именно поэтому он счёл предупреждение врача знаком свыше и больше никогда не возвращался к сигаретам.

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Ранее СМИ сообщали, что Владимир Винокур якобы завершает карьеру ведущего из-за травмы пяточного сухожилия, полученной в 2024 году, и отказывается от частных и новогодних мероприятий, соглашаясь лишь на короткие выступления. Однако сам артист категорически опроверг эти сведения назвал информацию о травме «чушью» и заверил, что по-прежнему говорит, поёт и танцует.

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Анастасия Никонорова
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