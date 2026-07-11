«Проснулся и чуть не вырвало»: Винокур поделился, как поборол зависимость от сигарет

Народный артист РСФСР Владимир Винокур давно бросил курить, но этому решению предшествовала история, которая запомнилась артисту на всю жизнь. Как рассказал юморист в беседе с Общественной Службой Новостей, поворотным моментом стала поездка в Австралию на гастроли.

Сразу после прилёта Винокур не мог произнести ни слова из-за отёка во рту и сильного кашля. Его экстренно госпитализировали, и местный врач предупредила: если он не прекратит курить, вскоре может развиться онкология.

«И с тех пор я выкинул пачку с сигаретами и забыл, что такое курение. Как-то раз даже приснилось, что я курю, так я проснулся от этого сна, меня чуть не вырвало», — поделился артист.

Винокур признаётся, что считает курение одной из самых опасных зависимостей наряду с игроманией и алкоголизмом. Именно поэтому он счёл предупреждение врача знаком свыше и больше никогда не возвращался к сигаретам.

Ранее СМИ сообщали, что Владимир Винокур якобы завершает карьеру ведущего из-за травмы пяточного сухожилия, полученной в 2024 году, и отказывается от частных и новогодних мероприятий, соглашаясь лишь на короткие выступления. Однако сам артист категорически опроверг эти сведения назвал информацию о травме «чушью» и заверил, что по-прежнему говорит, поёт и танцует.