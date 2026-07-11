Жители Хабаровского края остались без сообщения с городом из-за разрушения моста

В Хабаровском районе из-за разлива реки Правая оказался разрушен мост, соединявший несколько населённых пунктов с городом. Об этом 360.ru сообщил местный житель. Прокуратура начала проверку обстоятельств произошедшего.

По его словам, переправу смыло в районе села Корсаково-2 после выхода реки Правая из берегов. В результате обрушения моста несколько населённых пунктов оказались отрезаны от Хабаровска. Проверку по факту разрушения переправы организовала прокуратура Хабаровского района.

На место происшествия выехал районный прокурор Алексей Емельянцев. По предварительным данным надзорного ведомства, мост обрушился из-за некачественно выполненного ремонта. Установлено, что подрядчик использовал бетонные плиты ненадлежащего качества, что, как считают в прокуратуре, и привело к разрушению сооружения.

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