Сеть «Моккано» выступила с заявлением после отравления роллами в Зарайске

После череды жалоб на отравление посетителей зарайского кафе «Моккано» руководство сети выступило с официальным заявлением. В компании заявили, что внимательно следят за сложившейся ситуацией.

Представители бизнеса выразили сожаление в связи с произошедшим и принесли извинения всем пострадавшим клиентам. По словам пресс-службы, организация сейчас находится на постоянной связи с заболевшими людьми, оказывая необходимую поддержку каждому обратившемуся индивидуально.

«Безопасность гостей всегда была и остается нашим безусловным приоритетом. Также сразу после получения информации о случившемся мы начали собственную внутреннюю проверку», — сообщили Life.ru в пресс-службе компании.

Сейчас ресторанный холдинг в полном объёме взаимодействует с Роспотребнадзором. Специалистам ведомства передают все необходимые документы и сведения для объективного разбирательства.

Владельцы «Моккано» заверяют, что максимально заинтересованы в установлении истинных причин случившегося. О результатах инспекций и дальнейших мерах по исправлению нарушений станет известно по итогам надзорных проверок.

Напомним, следователи возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в Зарайске. Действия владельцев заведения квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 9 и 10 июля в городскую больницу с признаками отравления обратились 19 человек.