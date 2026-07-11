Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 июля, 13:19

Сеть «Моккано» выступила с заявлением после отравления роллами в Зарайске

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После череды жалоб на отравление посетителей зарайского кафе «Моккано» руководство сети выступило с официальным заявлением. В компании заявили, что внимательно следят за сложившейся ситуацией.

Представители бизнеса выразили сожаление в связи с произошедшим и принесли извинения всем пострадавшим клиентам. По словам пресс-службы, организация сейчас находится на постоянной связи с заболевшими людьми, оказывая необходимую поддержку каждому обратившемуся индивидуально.

«Безопасность гостей всегда была и остается нашим безусловным приоритетом. Также сразу после получения информации о случившемся мы начали собственную внутреннюю проверку», — сообщили Life.ru в пресс-службе компании.

Сейчас ресторанный холдинг в полном объёме взаимодействует с Роспотребнадзором. Специалистам ведомства передают все необходимые документы и сведения для объективного разбирательства.

Владельцы «Моккано» заверяют, что максимально заинтересованы в установлении истинных причин случившегося. О результатах инспекций и дальнейших мерах по исправлению нарушений станет известно по итогам надзорных проверок.

Роспотребнадзор начал расследование после отравления 19 человек в Зарайске
Роспотребнадзор начал расследование после отравления 19 человек в Зарайске

Напомним, следователи возбудили уголовное дело после массового отравления посетителей кафе в Зарайске. Действия владельцев заведения квалифицировали по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. 9 и 10 июля в городскую больницу с признаками отравления обратились 19 человек.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar