NYT сообщила о контроле Рубио над финансами и ресурсами Венесуэлы

Госсекретарь США Марко Рубио фактически контролирует финансы, природные ресурсы и работу правительства Венесуэлы. Об этом утверждает The New York Times со ссылкой на десятки источников в Вашингтоне и Каракасе.

«Рубио сейчас фактически контролирует финансы Венесуэлы, распределение её природных ресурсов и её правительство», — говорится в публикации.

По данным газеты, глава Госдепартамента глубоко вовлечён в повседневное управление республикой. Он якобы общается с исполняющей обязанности президента Делси Родригес в мессенджере, причём переписка ведётся на испанском языке.

Издание утверждает, что Рубио контролирует применение американских санкций и решает, какие компании смогут работать на венесуэльском рынке. Его команда готовит специальные лицензии, позволяющие бизнесу обходить действующие ограничения.

Госсекретарь также якобы участвует в перестройке нефтяной отрасли и расширяет доступ американских корпораций к месторождениям. По сведениям NYT, Родригес согласовывает с ним важные кадровые решения, включая назначение министра обороны.

Администрация Дональда Трампа, как утверждается, следит и за публичными заявлениями венесуэльского руководителя. В мае Рубио объявил о её предстоящей поездке в Индию ещё до официального сообщения Каракаса.

Ранее Дональд Трамп заявил, что дела США с Венесуэлой идут успешно. По его словам, Вашингтон получил от республики нефть на сотни миллиардов долларов, одновременно передав Каракасу сопоставимые средства.