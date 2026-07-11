На юге Москвы молния ударила в двух парней, смотревших футбол под деревом

По его информации, парни во время футбольного матча укрылись под деревом, куда и пришёлся электрический разряд. Оба потеряли сознание, после чего очевидцы вызвали на Варшавское шоссе бригаду скорой помощи.

Ранее сообщалось, что трагический инцидент произошёл в Малайзии во время товарищеского футбольного матча, когда в игроков и судью ударила молния. Удар стихии пришёлся по участникам спустя всего десять минут после начала встречи. В этот момент над полем уже моросил мелкий дождь и прогремел мощный громовой раскат. От электрического разряда главный арбитр и два полевых футболиста рухнули на газон без сознания. Усилия медиков оказались бессильны — одного из спортсменов реанимировать не удалось.