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11 июля, 14:40

На юге Москвы молния ударила в двух парней, смотревших футбол под деревом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Marc Rossmann

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /Marc Rossmann

Двое молодых людей пострадали от удара молнии на стадионе «Труд» в Москве. Подробности случившегося сообщил источник РЕН ТВ.

По его информации, парни во время футбольного матча укрылись под деревом, куда и пришёлся электрический разряд. Оба потеряли сознание, после чего очевидцы вызвали на Варшавское шоссе бригаду скорой помощи.

Удар молнии на пляже во Флориде унёс жизнь человека, трое пострадали
Удар молнии на пляже во Флориде унёс жизнь человека, трое пострадали

Ранее сообщалось, что трагический инцидент произошёл в Малайзии во время товарищеского футбольного матча, когда в игроков и судью ударила молния. Удар стихии пришёлся по участникам спустя всего десять минут после начала встречи. В этот момент над полем уже моросил мелкий дождь и прогремел мощный громовой раскат. От электрического разряда главный арбитр и два полевых футболиста рухнули на газон без сознания. Усилия медиков оказались бессильны — одного из спортсменов реанимировать не удалось.

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Юлия Сафиулина
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