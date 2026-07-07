В Малайзии молния ударила в футболиста во время матча
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pelagija
В Малайзии во время товарищеского футбольного матча молния ударила в спортсменов, передаёт Mothership. Инцидент произошёл через десять минут после стартового свистка, когда на поле начался небольшой дождь и раздался сильный раскат грома.
В результате удара арбитр встречи и два футболиста упали без сознания. Одного из игроков спасти не удалось.
Глава футбольной ассоциации Малайзии призвал организаторов матчей не бояться останавливать или откладывать игры из-за плохих погодных условий, чтобы избежать подобных трагедий.
Ранее в Чехии удар молнии пришёлся по территории летнего детского лагеря, в результате чего пострадали взрослый и пятеро детей. Разряд поразил дерево, расположенное рядом с местом отдыха. Сопровождавший группу мужчина потерял сознание и получил электротравму. Его доставили вертолётом в больницу Ческе-Будеёвице.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.