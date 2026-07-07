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7 июля, 18:13

В Малайзии молния ударила в футболиста во время матча

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pelagija

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Pelagija

В Малайзии во время товарищеского футбольного матча молния ударила в спортсменов, передаёт Mothership. Инцидент произошёл через десять минут после стартового свистка, когда на поле начался небольшой дождь и раздался сильный раскат грома.

В результате удара арбитр встречи и два футболиста упали без сознания. Одного из игроков спасти не удалось.

Глава футбольной ассоциации Малайзии призвал организаторов матчей не бояться останавливать или откладывать игры из-за плохих погодных условий, чтобы избежать подобных трагедий.

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Ранее в Чехии удар молнии пришёлся по территории летнего детского лагеря, в результате чего пострадали взрослый и пятеро детей. Разряд поразил дерево, расположенное рядом с местом отдыха. Сопровождавший группу мужчина потерял сознание и получил электротравму. Его доставили вертолётом в больницу Ческе-Будеёвице.

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Александра Мышляева
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