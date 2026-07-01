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1 июля, 08:53

Вожатый и пять детей пострадали при ударе молнии в летнем лагере в Чехии

Обложка © ChatGPT

Обложка © ChatGPT

В Чехии взрослый и пятеро детей пострадали в результате удара молнии в летнем детском лагере. Об этом сообщила пресс-секретарь службы спасателей Петра Кафкова. По данным чешского издания ČTK, молния ударила в дерево, находившееся рядом с местом отдыха.

«Шесть человек, включая пятерых детей, пострадали в детском лагере летнего отдыха от молнии, ударившей в находившееся поблизости дерево», — уточнила Кафкова.

Сопровождавший детей мужчина от разряда молнии потерял сознание. Медики зафиксировали на его теле следы электрического удара и доставили пострадавшего вертолётом в больницу города Ческе-Будеёвице. Пятеро детей находятся в стабильном состоянии и были госпитализированы в медицинское учреждение города Йиндржихув-Градец.

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Ранее в немецком городе Раштатт удар молнии пришёлся на участников спортивного мероприятия. В результате инцидента травмы получили девять человек. Их доставили в больницу.

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Татьяна Миссуми
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