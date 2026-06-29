Молния попала в Эйфелеву башню во время грозы в Париже

В Париже во время мощной грозы молния поразила шпиль Эйфелевой башни. Данную информацию передаёт телеканал BFMTV.

В Париже молния ударила в шпиль Эйфелевой башни. Видео © Х / Marco Maut

Кадры с ярким разрядом, бьющим в верхушку знаменитого сооружения, стремительно разошлись в сети. Удар стихии пришёлся на период буйства непогоды, охватившей столичный регион. Порывы ветра на высоте башни достигали почти 29 метров в секунду.

Разгул стихии внёс коррективы и в спортивную жизнь города. Из-за резкого ухудшения погоды организаторам пришлось прервать финальный матч Топ-14 по регби. Игра проходила на арене «Стад де Франс» в пригороде Парижа.

По информации телеканала, грозовой фронт накрыл не только столицу, но и северо-западные департаменты страны. Французская обсерватория по наблюдению за торнадо и сильными грозами подсчитала, что с 18:00 до 23:00 по местному времени на территории государства сверкнуло более 13 тысяч молний.

Ранее сообщалось, что на высокогорном пастбище в Словении удар молнии убил около 90 овец. Всё случилось в районе пика Красега. Стадо находилось на крутом и труднодоступном осыпном склоне, куда специалистам было крайне сложно добраться оперативно. По предварительным данным, причиной массовой гибели животных стал именно разряд молнии.