На альпийском пастбище в Словении молния убила 90 овец

На северо-западе Словении произошла трагедия на высокогорном пастбище. Как сообщила пресс-служба республиканского управления по безопасности пищевых продуктов, ветеринарии и защите растений, удар молнии привёл к гибели около 90 овец.

Инцидент случился в районе пика Красега. Большинство погибших животных находились на крутом и труднодоступном осыпном склоне, что осложнило оперативное прибытие специалистов на место происшествия.

«Поступила информация о гибели около 90 овец в некоторых районах пика Красега, предположительно, из-за удара молнии», – отметили в ведомстве.

При осмотре туш ветеринары обнаружили характерные признаки воздействия электрического разряда, включая ожоги. Это позволило сделать вывод, что причиной массовой гибели животных стал именно удар молнии, а не другие факторы.

Ранее Life.ru писал, что в немецком городе Раштатт удар молнии пришёлся на участников спортивного мероприятия, в результате травмы получили девять человек. ЧП произошло на юго-западе Германии во время праздника, когда погодные условия резко ухудшились. Шестерых пострадавших госпитализировали, однако их жизням, по данным полиции, ничего не угрожает.