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Регион
3 июля, 13:29

Школа сгорела в Якутии из-за удара молнии

Обложка © Telegram/Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Обложка © Telegram/Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Сообщения о пожаре в школьном здании в Якутии поступили после удара молнии. Информацию подтвердили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Видео © Telegram/Прокуратура Республики Саха (Якутия)

Возгорание зафиксировано в селе Хоро Сунтарского района. Речь идёт об одноэтажной деревянной школе, построенной в 1976 году. По предварительной версии, причиной пожара стал именно удар молнии.

Серьёзные повреждения зафиксированы на месте происшествия: огонь уничтожил значительную часть здания, выбиты окна, разрушена крыша, повреждены стены. На опубликованных кадрах видно практически выгоревшее строение.

Прокурор Сунтарского района Дьулустан Максимов выехал на место происшествия для координации проверки. Информация о пострадавших не поступала.

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Ранее в Карелии произошёл пожар на полигоне твёрдых бытовых отходов под Петрозаводском. Площадь возгорания составила около одной тысячи квадратных метров. В итоге пожар удалось локализовать, дальнейшее распространение огня остановлено. К тушению были привлечены около 20 человек и 5 единиц техники, работы на месте продолжаются.

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Николь Вербер
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