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1 июля, 16:19

Полигон с твёрдыми бытовыми отходами загорелся в Карелии

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

На полигоне твёрдых бытовых отходов под Петрозаводском произошёл пожар площадью около одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Карелия. В ведомстве уточнили, что возгорание локализовано.

«Площадь возгорания — одна тысяча квадратных метров Пожар локализован», — говорится в заявлении ведомства. К тушению привлечены 20 человек и 5 единиц техники.

Работы на месте происшествия продолжаются, специалисты контролируют ситуацию, чтобы не допустить распространения огня.

В Москве при пожаре в жилом доме погибла женщина
В Москве при пожаре в жилом доме погибла женщина

Ранее сообщалось, что пожар на электроподстанции в Люберцах Московской области полностью ликвидирован. Огнём было охвачено около 25 квадратных метров. Пострадавших нет.

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Татьяна Миссуми
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