Полигон с твёрдыми бытовыми отходами загорелся в Карелии

На полигоне твёрдых бытовых отходов под Петрозаводском произошёл пожар площадью около одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Карелия. В ведомстве уточнили, что возгорание локализовано.