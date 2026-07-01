Полигон с твёрдыми бытовыми отходами загорелся в Карелии
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На полигоне твёрдых бытовых отходов под Петрозаводском произошёл пожар площадью около одной тысячи квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Республике Карелия. В ведомстве уточнили, что возгорание локализовано.
«Площадь возгорания — одна тысяча квадратных метров Пожар локализован», — говорится в заявлении ведомства. К тушению привлечены 20 человек и 5 единиц техники.
Работы на месте происшествия продолжаются, специалисты контролируют ситуацию, чтобы не допустить распространения огня.
Ранее сообщалось, что пожар на электроподстанции в Люберцах Московской области полностью ликвидирован. Огнём было охвачено около 25 квадратных метров. Пострадавших нет.
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