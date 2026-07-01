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Регион
1 июля, 15:28

Пожар на электроподстанции в Люберцах полностью потушен

Пожар на подстанции в Люберцах. Обложка © Max / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Пожар на подстанции в Люберцах. Обложка © Max / ГКУ МО «Мособлпожспас»

Пожар на электроподстанции в Люберцах Московской области полностью ликвидирован. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. Огнём было охвачено около 25 квадратных метров. Пострадавших нет.

«Пожар полностью ликвидирован», — уточнили в ведомстве. Там добавили, что для временной подачи света в дома были использованы резервные источники питания.

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Напомним, в подмосковных Люберцах загорелась электроподстанция, из-за чего город частично остался без света. Причиной называлась техническая авария на объекте. Пожару был присвоен повышенный ранг сложности.

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Татьяна Миссуми
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