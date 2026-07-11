Тапочки врозь, а волосы дыбом: Туристки из Белоруссии сняли квартиру с привидением в центре Петербурга

Вайб Петербурга оказался слишком мистическим даже для бывалых туристок. Девушки из Белоруссии сняли на три дня квартиру в историческом доме на улице Рубинштейна — и чуть не поседели от страха.

Туристки из Белоруссии сняли квартиру с привидением в центре Петербурга. Видео © Telegram / SHOT

По данным SHOT, компания из восьми девушек арендовала жильё, заплатив 57 тысяч рублей за три дня. По словам отдыхающих, во время их отсутствия в комнатах кто-то устроил беспорядок, разбросав личные вещи, что они списали на проделки «полтергейста».

Туристки рассказали, что с первых же минут пребывания в квартире почувствовали неладное: из кладовой доносились пугающие шорохи, свет постоянно мигал, а предметы перемещались сами собой. Если неисправную проводку девушки еще могли оправдать ветхостью здания, то «живущие своей жизнью» вещи всерьёз напугали их.

Чтобы проверить свои подозрения, перед уходом подруги выстроили обувь в коридоре в идеальный ряд. Вернувшись, они обнаружили полный хаос: туфли и тапочки были разбросаны по всей прихожей. Девушки были убеждены, что хозяйка не могла проникать в квартиру в их отсутствие, а значит, в доме действительно кто-то есть. Несмотря на желание немедленно съехать, найти жильё для восьми человек в кратчайшие сроки не удалось, и им пришлось остаться в «нехорошей» квартире.

Перед прогулкой подруги специально выставили всю обувь в коридоре в идеальную «линеечку». Фото © Telegram / SHOT

Ранее Life.ru показывал видео с домовым, которое сняла жительница Кемерова. Ранним утром нечто загадочное в её доме переметнулось из детской комнаты в спальню. Исследователи уверены, что это действительно был домовой, а запись подлинная.