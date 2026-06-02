Переворачивает мебель и бьёт посуду: Российская семья пожаловалась мэру на полтергейста

В Арзамасе Нижегородской области семья пожаловалась в мэрию на полтергейста, который, по их словам, уже два года устраивает хаос в квартире. Об этом сообщает SHOT.

Семья из Арзамаса пожаловалась на полтергейста в квартире. Видео © Telegram / SHOT

Хозяйка двушки на первом этаже Наталья утверждает, что дома регулярно происходят странные вещи: мебель оказывается перевёрнутой, двери хлопают сами по себе, посуда летит по комнате, а техника выходит из строя. За это время, по её словам, в квартире сломались телевизор, холодильник и зеркала в шкафах.









Женщина и её сын-подросток считают, что в доме поселилась паранормальная сущность. Они даже дали ей имя — Флис. Наталья уверяет, что иногда «сосед» ведёт себя агрессивно: после таких эпизодов у неё якобы появляются синяки.

Весной в квартиру приезжали исследователи паранормальных явлений. Они установили камеры с круглосуточной трансляцией и заявили, что аномальная активность подтвердилась. После этого «охотники» обратились в администрацию Арзамаса, но чиновники ответили, что подобные явления не входят в их компетенцию.

