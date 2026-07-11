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11 июля, 16:09

Страны Балтии вручили демарш МИД России из-за дронов ВСУ

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Временные поверенные в делах Латвии, Эстонии и Литвы в Москве заявили демарш МИД России в связи с утверждениями заместителя главы ведомства Михаила Галузина. Дипломат ранее заявил, что страны Балтии предоставляют своё воздушное пространство украинским беспилотникам для атак по российской территории.

В совместном заявлении, опубликованном на сайте МИД Латвии, представители трёх государств назвали эти обвинения «заведомо ложными». Они подчеркнули, что их страны не открывали небо для каких-либо ударов по целям в России, и отвергли заявления Москвы как абсолютно необоснованные.

«Временные поверенные еще раз чётко заявили, что страны Балтии не открывали своё воздушное пространство для осуществления каких-либо атак на цели в России. <…> Страны Балтии отвергают заявления России как совершенно необоснованные», — говорится в документе.

В свою очередь, Рига, Таллин и Вильнюс возложили на Москву ответственность за вторжение дронов ВСУ в своё воздушное пространство, назвав это прямым следствием конфликта с Украиной.

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Ранее заместитель главы МИД России Михаил Галузин заявил, что Москва располагает подтверждёнными данными о том, что Латвия и другие страны Прибалтики предоставляли воздушные коридоры для украинских беспилотников, использовавшихся при атаках на российские объекты. Галузин предупредил, что страны Прибалтики, предоставляя свою территорию для действий ВСУ против России, играют с огнём, поскольку Москва рассматривает такие шаги как враждебные и предупреждает о возможных последствиях.

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Анастасия Никонорова
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