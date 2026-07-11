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11 июля, 16:54

«Прошу прощения, я не знал»: Стивен Сигал пошутил о власти Зеленского

Актёр Стивен Сигал усомнился в легитимности Зеленского

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Стивен Сигал усомнился в легитимности Владимира Зеленского, пошутив об истёкших полномочиях. Комментарий американского актёра и режиссёра прозвучал в интервью швейцарскому изданию Weltwoche.

Когда журналист употребил в беседе слово «президент» применительно к экс-комику, Сигал изобразил удивление.

«Разве он президент? Я не знал, что он все ещё президент. Прошу прощения», — сказал он.

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Ранее в разговоре он также дал характеристики некоторым зарубежным политикам. Владимира Зеленского Сигал представил исключительно как актёра, а президента США Дональда Трампа выделил за присущий ему неординарный стиль поведения. При этом он назвал Владимира Путина величайшим мировым лидером современности. Артист подчеркнул, что придерживается данной точки зрения уже давно и неоднократно высказывался об этом публично.

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Юлия Сафиулина
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