Девушка-«двойник» Холанда болеет за Норвегию в московском баре

Модель и блогер Анастасия Костромитина, известная в соцсетях как двойник нападающего сборной Норвегии Эрлинга Холанда, следит за четвертьфинальным матчем Норвегия — Англия в одном из столичных баров. Видео появилось в распоряжении Life.ru.

Девушка, похожая на Холанда, смотрит матч Норвегии в московском баре. Видео © Life.ru

Девушка рассказала, что её сходство с футболистом заметили друзья около четырёх лет назад. Сначала ей было обидно, что её сравнивают с мужчиной, но позже она перестала воспринимать это как проблему. Популярность к ней пришла после ироничного ролика, в котором она повторила образы и мимику Холанда. Видео стало вирусным и за сутки набрало более 60 миллионов просмотров и 3 миллиона лайков. Анастасия поделилась, что сейчас сотрудничает с модельным агентством MOTION.

После первого тайма в матче четвертьфинала ЧМ Норвегия — Англия ничья 1:1.

Ранее Life.ru разыскал ту самую москвичку — двойника Холанда. Модель рассказала, что не является поклонницей футбола. Иногда она смотрит матчи вместе со своим молодым человеком, а после неожиданной популярности решила, что теперь будет болеть за сборную Норвегии. На вопрос о возможной встрече с Холандом девушка ответила, что не уверена насчёт совместной фотосессии, но с удовольствием сделала бы с ним селфи.