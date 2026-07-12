В Тверской области ребёнок погиб при падении дерева, СК начал проверку

«В следственный отдел регионального СК России поступило сообщение о травмировании малолетнего мальчика в результате падения дерева в Конаковском муниципальном районе. С полученными травмами он был доставлен к медицинское учреждение, где несмотря на усилия врачей, скончался», — говорится в сообщении.

Ранее в Твери из-за грозы попадали деревья, а часть улиц оказалась под водой. Ненастье с грозами и ливнями пришло в Тверскую область вместе с циклоном. В региональном управлении МЧС выпустили экстренное предупреждение. Известно, что разгул стихии в городе обернулся настоящим погромом для частного автопарка. На проспекте Победы две премиальные иномарки превратились в бассейны — их салоны полностью скрылись под толщей воды. Не лучше ситуация и на Мигаловской набережной: там ураган не пощадил ни железо — покорежив несколько авто, ни стекла — выбив окна в жилых секторах.