В Твери из-за грозы попадали деревья, а часть улиц оказалась под водой. Telegram-канал «Осторожно: Тверь» публикует кадры с мест событий.

В Твери гроза повалила деревья и затопила улицы. Видео © Telegram / Осторожно: Тверь

Ненастье с грозами и ливнями пришло в Тверскую область вместе с циклоном. В региональном управлении МЧС выпустили экстренное предупреждение. Представители ведомства сообщили, что до конца текущего дня возможны шквалистое усиление ветра 20-25 м/с и гроза. Гидрометцентр установил в области оранжевый уровень погодной опасности.

Известно, что разгул стихии в городе обернулся настоящим погромом для частного автопарка. На проспекте Победы две премиальные иномарки превратились в бассейны — их салоны полностью скрылись под толщей воды. Не лучше ситуация и на Мигаловской набережной: там ураган не пощадил ни железо — покорежив несколько авто, ни стекла — выбив окна в жилых секторах. Легковушки, бессильные перед напором воды, покидают улицы только в кузовах эвакуаторов. Эпицентр водного апокалипсиса пришелся на центр города — местные кафе и рестораны принимают на себя главный удар потоками, затапливающими помещения.

Незадолго до этого мощный штормовой фронт вечером 11 июля обрушился на Златоуст в Челябинской области. Ветер повалил десятки деревьев, часть из которых перекрыла проезжую часть и тротуары, а также оборвал контактную сеть трамваев. Кроме того, в ряде районов зафиксировали перебои с электроснабжением, к устранению последствий подключили городские службы.