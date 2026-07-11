Стихия не пощадила подмосковный приют для животных: в Шаховской ураган разрушил «Мурзик Шарики». Сотрудники рассказали о случившемся в своём паблике «ВКонтакте».

Ураган уничтожил приют для животных в Подмосковье. Видео © VK / Murzik_shariki

Кадры с места происшествия демонстрируют масштаб разрушений: вольеры получили серьёзные повреждения, животные в панике разбежались. Волонтёры пытаются вернуть четвероногих под проливным дождём.

«Где-то треть вольеров уничтожена. Остальные сильно повреждены. Часть собак разбежалась. Сейчас ищем. Электричества нет. От торнадо оборвались центральные провода — чуть не сгорели. Нас полностью обесточили. По подопечным точно сможем сказать не раньше завтра. Сейчас ищем. Идёт проливной дождь. Это усложняет поиски», — сказано в сообщении.

Мощный смерч также обрушился на коттеджный посёлок «Никольское» под Наро-Фоминском в Московской области. Ураган снёс крыши и облицовку на нескольких домах, наиболее серьёзные повреждения зафиксированы на улице Клубничной. По предварительной информации, среди жителей никто не пострадал. Очевидцы сообщают, что мощный циклон движется в сторону Москвы.