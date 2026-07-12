Передача Украине дополнительных ракет PAC-3 ослабит обороноспособность Соединённых Штатов. Такое мнение в социальной сети X высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

По его словам, открытые данные указывают на опасное истощение американских запасов этих ракет. Военный связал дефицит с расходованием боеприпасов во время конфликта с Ираном.

«По всей видимости мы передаём Украине лишь небольшое количество ракет PAC-3, тогда как даже открытые источники свидетельствуют: наши собственные запасы этих ракет опасно истощены из-за этой безрассудной войны, которую мы начали против Ирана. Это говорит либо о непонимании сути конфликта между Россией и Украиной, либо собственных потребностей национальной безопасности США», — отметил Дэвис.

Отставной подполковник считает, что несколько дополнительных ракет не смогут заметно повлиять на ситуацию на поле боя. При этом такие поставки сократят объём боеприпасов, которые США могут использовать для собственной защиты.

Дэвис также обратил внимание на сроки производства PAC-3. По его оценке, восстановление уже израсходованных запасов займёт несколько лет. Военный считает, что Вашингтон не учитывает этот фактор при принятии решений о новых поставках Киеву.

Ранее Владимир Зеленский анонсировал получение нового пакета военной помощи от США. По его словам, в него войдут боеприпасы для зенитных ракетных комплексов Patriot. Киев также договорился с европейскими странами о дополнительных поставках ракет PAC-3. Украинские власти параллельно обсуждают с иностранными партнёрами возможность выпуска систем Patriot на территории страны. Стороны согласовывают технические условия и юридические вопросы. Экс-комик заявил, что сроки запуска производства будут зависеть от скорости этих переговоров.