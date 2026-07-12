Системы ПВО сбили уже 21 беспилотник на подлёте к Москве

Ранее в Самарской области в ходе атаки БПЛА Вооружённых сил Украины погиб мужчина. Также пострадали три человека, включая ребёнка. Местный губернатор информировал, что в результате атаки повреждены частные и многоквартирные дома и одно из промышленных предприятий. На местах происшествий задействованы оперативные службы.