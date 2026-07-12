Член Пичугинской ОПГ Азизов проиграл суд о взыскании 1 рубля за духоту в СИЗО

Пожизненно осуждённый участник Пичугинской ОПГ Хадис Азизов пытался взыскать с СИЗО-1 в Сыктывкаре символическую компенсацию в один рубль за «невыносимую жару» в камере. Как следует из материалов суда, он обратился в следственные органы и ФСИН России с требованием возместить ущерб из-за превышения температуры, однако экспертиза показала, что она находилась в пределах нормы — 21,5–21,8°C при допустимых 18–24°C.

В документах отмечается, что в камере работает вентиляция, есть форточка и кондиционер, а ранее жалоб от Азизова на духоту не поступало. Суд отклонил иск, а апелляция поддержала решение.

Напомним, что в 2023 году Верховный суд Коми приговорил Азизова к пожизненному лишению свободы за организацию убийств в составе банды Юрия Пичугина. В августе 2025 года ему добавили ещё 11 лет и штраф два миллиона рублей за убийство брата конкурента и начальника УФСИН по Омской области.