Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 05:29

Член Пичугинской ОПГ Азизов проиграл суд о взыскании 1 рубля за духоту в СИЗО

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Brian A Jackson

Пожизненно осуждённый участник Пичугинской ОПГ Хадис Азизов пытался взыскать с СИЗО-1 в Сыктывкаре символическую компенсацию в один рубль за «невыносимую жару» в камере. Как следует из материалов суда, он обратился в следственные органы и ФСИН России с требованием возместить ущерб из-за превышения температуры, однако экспертиза показала, что она находилась в пределах нормы — 21,5–21,8°C при допустимых 18–24°C.

В документах отмечается, что в камере работает вентиляция, есть форточка и кондиционер, а ранее жалоб от Азизова на духоту не поступало. Суд отклонил иск, а апелляция поддержала решение.

Член ОПГ «Пичугинская» Азизов попал в одиночную камеру из-за зубной щётки
Член ОПГ «Пичугинская» Азизов попал в одиночную камеру из-за зубной щётки

Напомним, что в 2023 году Верховный суд Коми приговорил Азизова к пожизненному лишению свободы за организацию убийств в составе банды Юрия Пичугина. В августе 2025 года ему добавили ещё 11 лет и штраф два миллиона рублей за убийство брата конкурента и начальника УФСИН по Омской области.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar