Ситуация с бензином
ЧМ по футболу
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
12 июля, 05:30

ВС РФ разнесли отряд зэков из ВСУ при попытке контратаки в лесу под Харьковом

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Dmytro Larin

Штурмовые группы ВСУ, сформированные из бывших заключённых, попытались контратаковать в районе Избицкого Харьковской области, но были полностью уничтожены. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

«В лесном массиве около Избицкого противник штурмовыми группами из числа бывших заключённых, мобилизованных в 72-ю отдельную мехбригаду, предпринял попытку контратаки», — сказано в публикации.

ВС РФ ударили по ним комплексно, из-за чего атака «захлебнулась», поскольку ВСУ понесли большие потери. После массированного огневого удара украинские пограничники 1-го отряда покинули позиции в районе Устиновки.

«Герани» РФ поразили склад ВСУ в Черниговской области: уничтожены беспилотники
«Герани» РФ поразили склад ВСУ в Черниговской области: уничтожены беспилотники

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли несколько высокоточных ударов по ключевым элементам военной инфраструктуры Украины. В атаке задействовали дальнобойные системы наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. Основные цели — промышленные объекты в Киеве и стратегические порты Одессы.

Главные сводки, заявления и события — в разделе «СВО» на Life.ru.

BannerImage
Владимир Озеров
  • Новости
  • ВСУ
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Армия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar