Штурмовые группы ВСУ, сформированные из бывших заключённых, попытались контратаковать в районе Избицкого Харьковской области, но были полностью уничтожены. Об этом сообщил телеграм-канал «Северный ветер».

«В лесном массиве около Избицкого противник штурмовыми группами из числа бывших заключённых, мобилизованных в 72-ю отдельную мехбригаду, предпринял попытку контратаки», — сказано в публикации.

ВС РФ ударили по ним комплексно, из-за чего атака «захлебнулась», поскольку ВСУ понесли большие потери. После массированного огневого удара украинские пограничники 1-го отряда покинули позиции в районе Устиновки.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные нанесли несколько высокоточных ударов по ключевым элементам военной инфраструктуры Украины. В атаке задействовали дальнобойные системы наземного и воздушного базирования, а также ударные беспилотники. Основные цели — промышленные объекты в Киеве и стратегические порты Одессы.