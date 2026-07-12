Контейнеровоз подвергся атаке у берегов Омана

У побережья Омана в Ормузском проливе получил повреждения контейнеровоз в результате атаке — на борту вспыхнул пожар. Об этом сообщил Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании (UKMTO).

«UKMTO получил сообщение об инциденте в 16 км к востоку от Омана. Военные власти доложили, что контейнеровоз получил повреждения в кормовой части, что привело к возгоранию на борту», — говорится в заявлении.

Судно под флагом Кипра GFS Galaxy получил повреждения, после чего экипажу пришлось пересесть на спасательную лодку. Сотрудник компании по безопасности подтвердил центру, что всех моряков после нападения на сухогруз удалось спасти местным властям. По информации иранского телеканала Press TV, Корпус стражей исламской революции (КСИР) Ирана объявил, что судно в Ормузском проливе остановилось лишь после нанесения по нему удара.

Ранее Life.ru рассказывал, что в восьми километрах к востоку от побережья Омана неизвестный снаряд попал в танкер, следовавший на юг. После прилёта на судне начался пожар, однако все члены экипажа сумели выбраться оттуда.