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12 июля, 07:48

Промышленный объект в Полтавской области загорелся после удара ВС РФ

Пожар в Полтавской области. Обложка © Telegram / ДСНС України

Пожар в Полтавской области. Обложка © Telegram / ДСНС України

В Полтавской области Украины загорелся промышленный объект после атаки ВС РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственной службе по чрезвычайным ситуациям страны.

Пожар в Полтавской области. Фото © Telegram / ДСНС України

Пожар в Полтавской области. Фото © Telegram / ДСНС України

«В результате атаки россиян на один из промышленных объектов Полтавской области возник пожар. К ликвидации её последствий привлекалось более 50 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС», — говорится в тексте украинского ведомства.

Сотрудники службы продолжают работу на месте, чтобы локализовать пожар и предотвратить его распространение.

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Ранее сообщалось, что российские силы ночью нанесли серию ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по портам Одессы и Черноморска. Минобороны РФ отмечает, что в зоне поражения оказались склады с военными грузами, топливом, а также морские суда и паром, перевозившие эти ресурсы в украинские порты.

Оперативные материалы о ходе спецоперации — в разделе «СВО» на Life.ru.

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Татьяна Миссуми
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