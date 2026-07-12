Промышленный объект в Полтавской области загорелся после удара ВС РФ

В Полтавской области Украины загорелся промышленный объект после атаки ВС РФ. Об этом сообщается в телеграм-канале Государственной службе по чрезвычайным ситуациям страны.

Пожар в Полтавской области. Фото © Telegram / ДСНС України

«В результате атаки россиян на один из промышленных объектов Полтавской области возник пожар. К ликвидации её последствий привлекалось более 50 спасателей и 20 единиц техники ГСЧС», — говорится в тексте украинского ведомства.

Сотрудники службы продолжают работу на месте, чтобы локализовать пожар и предотвратить его распространение.

Ранее сообщалось, что российские силы ночью нанесли серию ударов высокоточным оружием и ударными БПЛА по портам Одессы и Черноморска. Минобороны РФ отмечает, что в зоне поражения оказались склады с военными грузами, топливом, а также морские суда и паром, перевозившие эти ресурсы в украинские порты.