На подлёте к Москве сбили 26 дронов ВСУ

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё пять беспилотников, летевших в сторону Москвы. Оперативные службы обследуют территории, где могли упасть фрагменты уничтоженных аппаратов, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«ПВО Минобороны сбила пять беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал он в «Максе».

Информация о пострадавших и повреждениях на данный момент не поступала. Таким образом, на подлёте к Москве сбито уже 26 дронов. Ранее системы противовоздушной обороны уничтожили 21 украинский беспилотник.