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12 июля, 08:12

ВСУ бросили в атаку на Москву 29 дронов за утро 12 июля

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Силы противовоздушной обороны уничтожили ещё три беспилотника, летевших на Москву. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Уничтожены ещё три БПЛА, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.

Таким образом, утром 12 июля число перехваченных на подлёте к столице воздушных целей достигло 29. На участках, где обнаружены фрагменты аппаратов, работают экстренные службы. Информация о пострадавших и разрушениях пока не поступала. На фоне воздушной угрозы в столичных аэропортах ранее вводились временные ограничения. Пассажиров предупреждали о возможных изменениях в расписании.

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Андрей Бражников
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