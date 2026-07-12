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12 июля, 09:44

В Финском заливе нашли тело второй пропавшей сапбордистки

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

Автомобиль полиции. Обложка © Life.ru

Спасатели обнаружили тело второй женщины, пропавшей во время выхода на сапборде в Финский залив. Об этом сообщили в МЧС Ленинградской области.

«Спасатели ПСП Красная горка обнаружили тело второй женщины. Извлекли из воды, доставляют на берег для последующей передачи сотрудникам МВД России», — сообщили в ведомстве.

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Напомним, в районе бухты Батарейная две женщины вышли в Финский залив на сапбордах и попали в сложные погодные условия. Одну из них ранее обнаружили погибшей.

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Александра Мышляева
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