В Финском заливе нашли тело второй пропавшей сапбордистки

Спасатели обнаружили тело второй женщины, пропавшей во время выхода на сапборде в Финский залив. Об этом сообщили в МЧС Ленинградской области.

«Спасатели ПСП Красная горка обнаружили тело второй женщины. Извлекли из воды, доставляют на берег для последующей передачи сотрудникам МВД России», — сообщили в ведомстве.

Напомним, в районе бухты Батарейная две женщины вышли в Финский залив на сапбордах и попали в сложные погодные условия. Одну из них ранее обнаружили погибшей.