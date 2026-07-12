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12 июля, 10:23

Шахматист Карлсен поддержал сборную Норвегии «греблей викингов»

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / magnus_carlsen

Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / magnus_carlsen

Шахматист Магнус Карлсен присоединился к традиционному ритуалу норвежских болельщиков перед матчем национальной команды с Англией. Кадры 16-й чемпион мира по шахматам опубликовал на своей странице в соцсетях.

Шахматист Карлсен поддержал сборную Норвегии «греблей викингов». Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / magnus_carlsen

Гроссмейстер исполнил так называемую «греблю викингов», которой фанаты поддерживают футболистов во время крупных турниров.

В четвертьфинале чемпионата мира 2026 года Норвегия проиграла англичанам в дополнительное время со счётом 1:2. Ранее скандинавская сборная выбила из турнира Бразилию, победив со счётом 2:1.

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Ранее в соцсетях распространялись видео, на которых сотни болельщиков сборной Норвегии собрались у мемориала Виктории напротив Букингемского дворца в Лондоне перед четвертьфинальным матчем. Поклонники устроили ритуальную «греблю» на драккаре, чествуя победы норвежских футболистов. Трибуны заполнили национальные флаги, звучали песни, а большинство фанатов надели брендированные футболки.

Последние новости с 23-го чемпионата мира по футболу ФИФА, который проходит в США, Мексике и Канаде, читайте в специальном разделе Life.ru

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Александра Мышляева
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