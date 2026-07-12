Шахматист Магнус Карлсен присоединился к традиционному ритуалу норвежских болельщиков перед матчем национальной команды с Англией. Кадры 16-й чемпион мира по шахматам опубликовал на своей странице в соцсетях.

Шахматист Карлсен поддержал сборную Норвегии «греблей викингов». Видео © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / magnus_carlsen

Гроссмейстер исполнил так называемую «греблю викингов», которой фанаты поддерживают футболистов во время крупных турниров.

В четвертьфинале чемпионата мира 2026 года Норвегия проиграла англичанам в дополнительное время со счётом 1:2. Ранее скандинавская сборная выбила из турнира Бразилию, победив со счётом 2:1.

Ранее в соцсетях распространялись видео, на которых сотни болельщиков сборной Норвегии собрались у мемориала Виктории напротив Букингемского дворца в Лондоне перед четвертьфинальным матчем. Поклонники устроили ритуальную «греблю» на драккаре, чествуя победы норвежских футболистов. Трибуны заполнили национальные флаги, звучали песни, а большинство фанатов надели брендированные футболки.