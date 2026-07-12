В Нижнем Тагиле мусоровоз насмерть сбил 4-летнюю девочку на велосипеде

В Нижнем Тагиле произошла трагедия: мусоровоз «КамАЗ» насмерть сбил 4-летнюю девочку, которая без присмотра взрослых ехала на велосипеде по проезжей части. ДТП случилось 12 июля на улице Лисогорской, сообщает Госавтоинспекция Свердловской области.

По предварительным данным, 55-летний водитель грузовика двигался в прямом направлении, когда находившийся справа по ходу движения ребёнок упал с велосипеда и не успел подняться. Мусоровоз совершил наезд на девочку передними колёсами. От полученных травм ребёнок скончался в карете скорой помощи. Сейчас сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа устанавливают все обстоятельства произошедшего, опрашивают участников и свидетелей.

Госавтоинспекция напоминает родителям о недопустимости нахождения малолетних детей на проезжей части без сопровождения взрослых. Водителей призывают быть внимательными, строго соблюдать скоростной режим и обязательно снижать скорость вблизи пешеходных переходов и в жилых зонах. Безопасность детей на дороге зависит исключительно от ответственного поведения взрослых.

Ранее в Красногвардейском районе Петербурга 63-летний водитель мусоровоза, сдавая задним ходом на проспекте Ударников, не проконтролировал территорию и насмерть задавил 88-летнюю женщину. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ.