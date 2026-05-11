11 мая, 09:50

В Петербурге водитель мусоровоза насмерть сбил пенсионерку во дворе жилого дома

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / degetzica

В Красногвардейском районе Северной столицы водитель мусоровоза, сдавая задним ходом во дворе, насмерть задавил пожилую женщину. О случившемся сообщила пресс-служба регионального главка МВД РФ в официальном телеграм-канале ведомства.

Инцидент произошёл на проспекте Ударников. Сдававший назад за рулём мусоровоза JAC 63-летний шофёр не обеспечил должный контроль за прилегающей территорией и наехал на человека. 88-летняя женщина скончалась мгновенно от увечий, которые ей причинила техника.

«ГСУ ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортный средств повлекшее по неосторожности смерть)», — сообщили в ведомстве.

Как сообщили в МВД, с водителя пока взяли только обещание, что он будет приходить к следователю, когда его позовут. Ни подписку о невыезде, ни тем более арест ему не оформляли. На данный момент само уголовное дело продолжают расследовать: следственные действия идут, специалисты разбираются в обстоятельствах трагедии.

Названа причина смертельного ДТП с школьным автобусом под Омском

Ранее сообщалось, что в Пензенской области на федеральной трассе Нижний Новгород — Саратов столкнулись легковой автомобиль и пассажирский автобус, в результате пострадали четверо человек, включая троих детей.

Вероника Бакумченко
