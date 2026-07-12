В Омане спасли 23 моряка с тонущего контейнеровоза, ещё одного ищут

Экстренные службы Омана спасли 23 членов экипажа контейнеровоза GFS Galaxy, потерпевшего бедствие в Ормузском проливе. Об этом сообщил Центр морской безопасности султаната.

«Экстренные службы отреагировали на сигнал бедствия, поданный коммерческим судном GFS Galaxy, которое следовало под флагом Республики Кипр, <…> удалось спасти 23 члена экипажа», — говорится в заявлении.

Инцидент произошёл в 4,4 морской мили от побережья провинции Мусандам. Выжившим оказали медицинскую помощь, поиски ещё одного человека продолжаются.

Центр координации морских торговых перевозок при ВМС Великобритании ранее сообщил о повреждении кормовой части контейнеровоза и пожаре на борту. Среди находившихся на судне были 11 граждан Индии, десятерых из них спасли.

Напомним, контейнеровоз GFS Galaxy под флагом Кипра получил повреждения в кормовой части после атаки в Ормузском проливе у берегов Омана, из-за чего на борту начался пожар. Экипаж покинул судно на спасательной лодке, после чего моряков эвакуировали местные службы.