56 оттенков и значений: Найден самый многозначный глагол в русском языке

Глагол «идти» обладает наибольшим числом значений в русском языке. Об этом рассказала РИА «Новости» заведующая лабораторией лексикографии Института Пушкина Александра Ольховская. В одном из словарей зафиксировано 56 различных значений.

Спектр употребления слова крайне широк: оно описывает движение человека («девочка идёт по улице»), перемещение транспорта («поезд идёт на Москву»), природные явления («идёт дождь»), распространение запахов и звуков («из кухни идёт запах пирогов»).

Слово также передаёт течение времени («годы идут»), ход событий («дела идут хорошо»), выражает соответствие («это платье тебе идёт») и развитие («идти к цели»). По словам эксперта, точное количество значений назвать сложно. В разных словарях глаголу «идти» приписывают от 27 до 56 значений и множество оттенков.

Так, в Большом универсальном словаре русского языка зафиксировано 56 значений, в Большом академическом словаре — 27 номерных значений и 36 оттенков, а в Большом толковом словаре под редакцией Кузнецова — 30 номерных значений и 11 оттенков.

Ранее учёные доказали, что следует изучать иностранные языки, чтобы поддерживать свою мозговую деятельность на высоком уровне. Наш мозг очень пластичен и реагирует на «нагрузку», как мышцы в тренажёрном зале.