Захарова: Пост высокого представителя по Боснии и Герцеговине нужно упразднить

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что пост высокого представителя по Боснии и Герцеговине необходимо упразднить без условий. По её словам, внешнее управление противоречит суверенитету федерации, и Россия, как один из международных гарантов Дейтонского соглашения, выступает за закрытия этого бюрократического аппарата.

«Убеждены, что [аппарат высокого представителя] необходимо закрывать как можно скорее, а пост высокого представителя — упразднять без каких-либо условий», — сказала Захарова, её комментарий приводится на сайте МИД.

Дипломат подчеркнула, что попытки Запада назначить бывшего генконсула США во Владивостоке Луи Кришока «временным высоким представителем» не имеют правовых оснований. Россия сохраняет последовательную позицию, настаивая на скорейшем прекращении внешнего протектората в Боснии и Герцеговине, заключила Захарова.

Напомним, Дейтонские соглашения — это мирный договор, завершивший гражданскую войну в Республике Босния и Герцеговина в 1995 году. Для обеспечения выполнения условий была учреждена должность «высокого представителя международного сообщества», который получил право издавать законы и смещать местных чиновников. Россия не первый год критикует подобный внешний контроль в Боснии и Герцеговине.