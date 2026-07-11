Россия выразила сожаление в связи с отсутствием должной реакции со стороны сербских организаторов на антироссийские заявления спикера Верховной рады Украины Руслана Стефанчука на конференции в Белграде. С соответствующим заявлением выступила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

В комментарии, опубликованном на сайте дипведомства, дипломат отметила, что представители киевского режима не упускают возможности превратить любое событие в «антироссийский бенефис». Стефанчук, по её словам, злоупотребил площадкой, чтобы сделать русофобскую пропаганду стержневой темой мероприятия.

«К сожалению, вынуждены констатировать, что враждебные антироссийские эскапады приближенного к Владимиру Зеленскому деятеля не получили должной реакции со стороны сербских организаторов», — говорится в заявлении.

Захарова также выразила уверенность, что общественность дружественной Сербии осведомлена о том, кто сегодня хозяйничает на Банковой, уничтожая историю, культуру и жителей собственной страны по заказу европейских кураторов.

Ранее сообщалось, что уровень недоверия к Верховной раде среди украинцев достиг 78%: 41% респондентов совсем не поддерживают работу парламента, ещё 37% скорее не одобряют, тогда как полностью положительно оценивают её деятельность лишь 3%, а частично одобряют — 28%. Исследование проводилось на подконтрольной Киеву территории с 30 мая по 3 июня методом телефонного интервью среди 2404 человек с погрешностью не более 2%.