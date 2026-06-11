«Украинские геи* разделились»: Политолог описал конфликт в окружении Зеленского

Украинский политолог Константин Бондаренко заявил о росте напряжённости в отношениях между главой киевского режима Владимиром Зеленским и спикером Верховной рады Русланом Стефанчуком. Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Отдельно он обращает внимание на встречу спикера Верховной рады с представителями ЛГБТ*-сообщества. По его словам, со стороны президента Украины на мероприятие не было направлено ни одного сотрудника Офиса президента. Ситуация, как утверждает Бондаренко, может свидетельствовать о расхождении позиций внутри украинского руководства.

«Похоже, украинские геи* разделились в своих симпатиях на сторонников Стефанчука и сторонников Зеленского. И пошёл брат на брата», — заключил он.

Ранее сообщалось, что Зеленский провёл серию встреч с руководителями парламентских фракций и депутатских групп на Украине. В переговорах участвовали Давид Арахамия, Руслан Стефанчук и Кирилл Буданов**. Среди участников переговоров назывались Олег Кулинич, Юрий Бойко, Антонина Славицкая, Игорь Палица, Юлия Тимошенко, Дмитрий Разумков и Пётр Порошенко**.

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* Движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России.