Дочь Маликова вышла в свет в наряде за 13 млн с обвесами из Cartier и Bvlgari

Дочь певца Дмитрия Маликова — 26-летняя Стефания — появилась в образе общей стоимостью более 13 миллионов рублей. Цифры подсчитала журналистка Ксения Собчак.

Предпринимательница надела платье-комбинацию собственного бренда Dress by Stesha (почти 29 тысяч рублей) и платок этой же марки за 7,9 тысячи. В руках она держала бирюзовую сумку Chanel, а на ногах были туфли Gucci за 84 тысячи.

Основная стоимость образа пришлась на украшения: часы, браслет и кольцо Cartier общей суммой 10,6 миллиона рублей, а также кольцо Bvlgari за 1,8 миллиона.

«Благодаря такому обвесу у нас новый рекорд на модных весах — 13 198 330 рублей. Жду вашу оценку лука», — написала Собчак.

Ранее Стефания ответила подписчикам, которые критиковали её за худобу. Она показала, как тренируется и что ест, чтобы поддерживать форму. В личном блоге 25-летняя наследница опубликовала кадры из спортзала: на них она выполняет упражнения с мячом. Девушка делает три подхода по сто повторений каждого упражнения. Также она показала поклонникам свой тренировочный костюм.